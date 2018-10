Gigi Becali, reacţie şocantă după ce Cristi Borcea s-a însurat cu Valentina Pelinel

Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au căsătorit duminică, 30 septembrie, în Ungaria, în prezența câtorva zeci de apropiați, asta după ce, cu 3 săptămâni înainte, îşi oficializaseră relaţia civil, în faţa lui Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei.

La nunta de la Budapesta, naşi au fost Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și soția sa, Irina Nicolae.

De la acest eveniment a lipsit însă Gigi Becali, unul dintre prietenii lui Cristi Borcea. De fapt, patronul FCSB îl năşise pe Borcea la nunta cu Alina Vidican. Becali şi-a explicat absenţa de la nuntă.

"Eu am fost naş la o nuntă, cum să mă duc la o altă nuntă? Păi ce, sunt nebun! Din moment ce eu te cunun pe tine cu una, cum să mai merg la altă nuntă, păi ce, am înnebunit! A făcut o nuntă şi gata. Eu l-am cununat, Sfânta Taină a cununiei în biserică. Cum să mă duc?! Nu aş fi trădător faţă de cealaltă fină? Cum adică mă duc la altă nuntă. Eu îl iubesc pe el. I-am urat, când am vorbit cu el, "să ai petrecere frumoasă!", a declarat Gigi Becali pentru Click.

Cristi Borcea este tatăl a 7 copii, rezultaţi din 4 relaţii. Acum, noua lui soţie, Valentina Pelinel, este însărcinată cu gemeni.