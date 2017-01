Gigi Becali: L-am sunat pe Blejnar şi i-am zis "Vreau să vin la dumneavoastră". Şi a spus "Sigur"

Gigi Becali

Finanţatorul echipei FC Steaua, Gigi Becali, a fost audiat, miercuri, ca martor, la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul dezafilierii Universităţii Craiova, el arătând că l-a sunat pe fostul şef al ANAF Sorin Blejnar pentru a discuta despre vânzarea unui jucător al Universităţii Craiova, tranzacţie care nu ar fi fost posibilă deoarece echipa avea conturile blocate.

“De la Universitatea Craiova am luat trei jucători, unul este Mihai Costea. Am acte că Mihai Costea a fost negociat de mine cu Adrian Mititelu. M-a sunat într-o seară. Am zis că îl iau cu 60 la sută. A zis că face 1.700.000 de euro şi am zis că îl iau cu 1.100.000. Am dat banii înainte cu şase luni. Când m-am dus să îl iau zice că «stai, că sunt cu dezafilierea». Eu am fost la Blejnar, eu! A zis că nu se poate, că drepturile sunt sechestrate”, a declarat sub jurământ George Becali.

El a mai arătat că Sorin Blejnar, şeful ANAF la acea vreme, i-ar fi explicat de ce nu poate lua direct fiscul cei 1,1 milioane de euro, în contul datoriei lui Mititelu, conform news.ro.

“Dorind să clarific situaţia jucătorului, l-am sunat pe Blejnar şi i-am spus: «Sunt Becali vreau să vin la dumneavoastră!» Şi a zis: «Sigur». Acesta mi-a apus că Universitatea Craiova nu poate vinde niciun jucător, că are conturile blocate şi nu mă poate ajuta. Mi-a promis însă că va vorbi cu şefii ANAF de la Craiova, dar apoi a spus, a doua sau a treia zi, că nu se poate face nimic. Şi conturile şi jucătorii erau sechestraţi. Toată echipa. I-am zis lui Blejnar: «Băi, voi nu vreţi să luaţi banii? Luaţi ăia 1,1 milioane. Scazi din datoria omului». A zis că nu există o asemenea procedură. A spus că e o situaţie care nu e prevăzută în procedură”, a completat martorul.

Întrebat de judecător pe ce criterii evaluează jucătorii, Becali a răspuns că valoarea unui jucător este stabilită pe baza cererii şi ofertei, “ca orice marfă".

“Dacă vreau să vând microfonul asta, îl vând dacă vrea careva să dea bani pe el”, a spus Becali.

Chestionat de Adrian Mititelu dacă recunoaşte că l-a prevenit că echipa sa va fi dezafiliată şi că o să i se ia jucătorii, Becali a arătat: “Eu i-am spus: «Băi, şi tu şi Iancu veţi fi declaraţi persona non grata, iar U Craiova urma să fie dezafiliată». Am aflat din bârfe. Eu de jucători nu ştiam nimic. Nu ţin minte dacă cu două zile înainte de excludere am discutat la telefon cu Mititelu să îmi dea mie toţi jucătorii că clubul va fi oricum dezafiliat. Dovadă faptul că, după dezafiliere, când erau liberi de contract, nu i-am luat”, a mai arătat Becali.

Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 8 februarie.

Fostul preşedinte al FRF Mircea Sandu şi fostul preşedinte al LPF Dumitru Dragomir au fost condamnaţi pe 13 iunie 2016, de Tribunalul Bucureşti, la câte trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul excluderii clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern.

Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal au primit o amendă penală de câte 370.000 de lei, decizia nefiind definitivă.

Instanţa a dispus condamnarea lui Mircea Sandu şi a lui Dumitru Dragomir la câte doi ani şi patru luni de închisoare, pedepse sporite cu câte opt luni. Judecătorul a dispus suspendarea executării pedepselor de trei ani de închisoare pentru Sandu şi Dragomir, pe durata unui termen de supraveghere de trei ani şi patru luni.

Judecătorul a mai dispus ca Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir să plătească fiecare 80.000 de lei amendă penală, iar timp de doi ani să li se interzică mai multe drepturi civile.

Liga Profesionistă de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal au primit o amendă penală de câte 370.000 lei şi, dacă decizia va fi menţinută de instanţa de apel, vor fi obligate să publice hotărârea de condamnare.

Instanţa a mai stabilit ca, în perioada suspendării executării pedepselor, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir să presteze câte 100 de zile de muncă în folosul comunităţii, dacă sănătatea le permite.

Prin aceeaşi decizie, judecătorul a menţinut sechestrul asigurător pe bunurile lui Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, dar şi ale FRF şi LPF.

În dosarul dezafilierii clubului de fotbal Universitatea Craiova, fostul preşedinte al FRF Mircea Sandu şi fostul şef al LPF au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, în iunie 2013, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, folosirea influenţei ori autorităţii pentru a obţine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri sau foloase necuvenite şi sustragere de sub sechestru.

În acelaşi dosar, FRF şi LPF sunt acuzate de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi sustragere de sub sechestru.

Procurorii DNA au arătat în rechizitoriu că, la 20 iulie 2011, la o şedinţă a Comitetului Executiv al FRF, s-a hotărât excluderea provizorie a SC Fotbal Club "U" Craiova SA, prin încălcarea gravă a statutului federaţiei. În acest sens, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir şi-ar fi folosit influenţa şi autoritatea faţă de ceilalţi membri ai Comitetului Executiv al FRF, susţin procurorii.