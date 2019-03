Gigi Becali, în război cu FRF după ce a spus că, dacă e obligat să facă echipă feminină, se retrage

Gigi Becali

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal a decis sancţionarea finanţatorului Gigi Becali cu o penalitate sportivă de 15.000 de lei şi cu 5.000 de lei a grupării FCSB în urma declaraţiilor sexiste făcute de omul de afaceri.

La 20 decembrie 2018, Gigi Becali a comentat la postul de televiziune Pro X anunţul UEFA prin care tuturor cluburilor din Europa le-a fost recomandat să îşi înfiinţeze echipe de fotbal feminin: "Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal".

"Ce declaraţii sexiste? O părere este o părere, poţi să fie amendat pentru o părere? Părerea este părere şi discriminarea este discriminare. Ce, nu mai avem dreptul la o părere? Ei au luat decizia, dar o vom ataca în civil. Nu e vorba de bani, că nu e mare lucru, sunt 3.000 de euro, dar e problema de principiu. Trebuie să înţelegem şi noi în ţara asta că trebuie să respectăm şi să aplicăm legea, nu îţi dau eu amendă pentru că aşa vreau eu, că eu am puterea. Cam aşa e în România, îţi dau eu amendă, că eu sunt comisia. Cum a zis ăla de la PSD, pentru că putem. Aşa fac şi ei, pentru că pot. Eu o să atac decizia şi dacă judecătorul zice că trebuie să o plătesc, o plătesc, că nu am ce face. Dar eu am obligaţia, când e ceva nedrept şi nelegal, să atrag atenţia", a declarat Becali, preluat de Agerpres.