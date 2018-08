Gigi Becali i-a cerut scuze Valentinei Pelinel după ce a jignit-o

Gigi Becali

Gigi Becali nu o avea la inimă pe Valentina Pelinel, în urmă cu doi ani când Cristi Borcea era la sfârșitul relației cu Alina Vidican.

Finanțatorul Stelei a trimis mai multe săgeți "otrăvite" în direcția fostului manechin, ba chiar a ironizat-o pe Valentina fără perdea.



"Am sunat-o eu și i-am spus că dacă am jignit-o, să mă ierte. Eu i-am cerut iertare, că am umilit-o. Eu am urmărit să mă destăinui sufletește. Eu vreau să îi alin suferința și atât. I-am cerut iertare că am jignit o femeie, că am cam luat-o la mișto. Mi-a zis și ea ceva acolo, că nu își permite să facă figuri. Ce vina ai tu că fînul meu face ce vrea? Ea mi-a zis că îl iubește. Peste un an de zile trebuie să decidă cu cine rămâne. Domnule Becali, mi-a zis femeia, eu nu stau amantă", a spus Becali în urmă cu doi ani, potrivit wowbiz.ro.