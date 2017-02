Gigi Becali, foc şi pară după Steaua - Voluntari 2-2. Ameninţări după ameninţări. Ce vrea să facă

Gigi Becali

Steaua și FC Voluntari au terminat la egalitate, 2-2 (1-1), duminică, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal.

Gigi Becali a declarat că nu îl mai interesează evoluţia echipei după ce a văzut arbitrajul. "Dacă o să avem arbitri aşa handicapaţi, nu putem juca fotbal", a afirmat el.

"Am spus că nu mai vreau să jignesc oameni, dar... dar te aduc în stare. Dacă o să avem arbitri aşa handicapaţi, nu putem juca fotbal. Puteam să zic, e frig, e cutare, găseai scuze la echipă, dar, aşa ceva, pentru ce să dai 11 metri? Putea să dea fault în atac, dar cum să dai 11 metri, eşti nebun? Nu mă mai interesează evoluţia echipei, după ce văd aşa ceva. Nu vreau să trec peste fazele de arbitraj. Am mai văzut multe, dar aşa ceva nu am văzut. Nu vreau să comentez fotbal. Ce memoriu să fac la CCA? Are dreptate Crăciunescu. Am adus antrenor străin, am adus şef la arbitraj străin. Am avut 3 decizii împotriva noastră. Nu pot accepta aşa ceva”, a spus Becali.

Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de Gnohere. "Să îmi dea Dinamo 100.000 de euro şi îl dau înapoi". "Popescu e super jucător, de acum încolo va juca numai mijlocaş, îl impun eu. Nu mai jucăm cu Pintilii, păi are 33 de ani, ce fac, joc cu batrani când eu îl am pe Popescu? Gata, nu îi mai las de capul lor. Am câştigat un jucator azi, pe Jakolis, bine că a plecat Popa", a mai afirmat Becali.