Gigi Becali, foc şi pară după A. Viena-FCSB 3-1: Dacă n-o să iau la fotbalişti... până fac o echipă

Gigi Becali

FCSB a fost învinsă de Rapid Viena cu scorul de 3-1 (2-0) în meciul care a avut loc joi pe Weststadion din capitala Austriei, în prima manşă a play-off-ului Europa League.

Returul va avea loc pe 30 august, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Gigi Becali, patronul FCSB, crede că echipa sa va învinge cu 4-0 la Bucureşti.

"Şanse de calificare 60 - noi, 40 - ei. Am văzut, Rapid Viena este o echipă care nu ne poate scoate. Va fi altceva la Bucureşti. N-o să mai joace Moruţan, e emotiv. Coman, şi el... O să vedeţi ce o să fie. Le dăm 4 la Bucureşti. Moruţan e prea crud, pe Man poate l-am lăudat prea mult. Cuplul de fundaşi centrali ăsta este. Au fost greşeli. Am luat 3 goluri aiurea. Dacă Man şi Coman erau în formă, le dădeam 4-5 la ăştia. De ce insist pentru Nistor? Nistor joacă în locul lui Moruţan. Ăla are curaj, driblează. Era măcel cu Nistor.

Ovidiu Popescu fuge de joc, îi e frică. L-am luat pe Zlatinski. Dacă n-o să cumpăr la fotbalişti, 5-6, până fac o echipă de fotbalişti adevăraţi... Dacă n-am să iau la fotbalişti... până fac o echipă de bărbaţi adevăraţi. Aveam încredere în Ovidiu Popescu, nici nu l-am văzut în teren. Fuge de joc, cu cine să joci? Acum ştiu despre ce e vorba. Ştim noi acum cine trebuie să joace. O să vorbesc cu Dică să facă ceva. Sunt supărat că Austria Viena e o echipă prea slabă pentru noi. Ce timoraţi...", a spus Gigi Becali la Digisport.