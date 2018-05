Liga 1. Gigi Becali lucrează în culise. Ce antrenor pregăteşte în locul lui Nicolae Dică

Gigi Becali

FCSB ar putea rata titlul în Liga 1, după eşecul de la Iaşi, 0-1. Gigi Becali a lăsat de înţeles că Dică ar putea fi schimbat, dacă echipa nu triumfă. Totuşi, unele surse susţin că actualul tehnician al roş-albaştrilor va fi înlocuit indiferent de ce se va întâmpla la sfârştul campionatului.

Conform gsp, primul nume contactat de Becali este Mircea Rednic. Antrenorul a refuzat să dezvolte aceste speculaţii.

"Acum sincer nu mă gândesc la fotbal. Nu sunt în starea cea mai bună. De ce să nu așteptăm două, trei săptămâni, până când se termină campionatul în România, și după vom vedea ce va fi. Mai am unele oferte din Belgia. Tot ce vreau să spun acum este că nu are rost să comentez venirea mea la Steaua chiar dacă numele meu există pe listă. Nu are sens să pun presiune, să creez o polemică. Nu vreau ca lumea să interpreteze cumva declarațiile mele", a sus Mircea Rednic pentru gsp.

"Nu mă ascund de nimeni: mi-a plăcut întotdeauna de Rednic, îmi place și acum!", a spus, recent, Gigi Becali.