Gigi Becali îi face o promisiune incredibilă lui Gică Hagi dacă i l-ar da pe Ianis la FCSB

Gigi Becali începe curăţenia de primăvară la FCSB, după ce echipa a început cu stângul play-out-ul, 1-2 cu Viitorul.

Patronul roş-albaştrilor a anunţat, miercuri seară, că va da afară 6-7 jucători.

"6 vor pleca. Să mă gândesc cine mai pleacă. Nu are rost să îi spun acum. Bălgrădean rămâne. O să plece d-ăștia care îl lasă pe Ianis să treacă ca prin brânză. Morais și-a dat viața pe teren. O să vedeți. Curățenie totală. Pe Stoian, am vorbit cu impresarul, Matei a auzit acum și la Nedelcu am vorbit cu impresarul", a spus Gigi Becali la Digisport.

Întrebat dacă l-ar transfera pe Ianis Hagi la FCSB, latifundiarul din Pipera a dezvăluit ce i-ar promite lui Gică Hagi dacă acest lucru s-ar întâmpla. "I-aş garanta lui Gică faptul că ianis ar fi titular sută la sută în toate meciurile. Dar e greu de luat Ianis, are o cotă foarte mare şi e scump pentru mine. Dar nici în glumă nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect, pentru că s-ar supăra Gică pe mine şi nu vreau belele", a afirmat Becali.