Gigi Becali: Boroi, Roşu şi Piţurcă au votat ca Steaua să devină societate pe acţiuni

George Becali, finanţatorul echipei FC Steaua, a prezentat, marţi, acte prin care, susţine el, se arată faptul că a creditat clubul cu 10 milioane de euro în perioada 2000-2003, dar şi documente ce arată că Victor Piţurcă s-a numărat printre cei care au votat pentru transformarea clubului în S.A.

Pe listă mai apar Laurenţiu Roşu, fost comandant al CSA Steaua, şi George Boroi, fost adjunct al lui Roşu. După ce Piţurcă l-a acuzat public că a furat Steaua, Becali scoate la iveală acte de la începutul anilor 2000 prin care încearcă să demonstreze că a preluat legal clubul, iar acuzele ce îi sunt aduse nu au temei, conform Mediafax.

"Dacă din 2000 până în 2003 am dat 10 milioane de dolari Stelei înseamnă că am furat? Nu am furat. Nu vreau să mă cert cu Piţurcă, e prietenul meu, dar de fiecare dată când zice de mine îi dau replica.

Boroi George, care e comandantul CSA a aprobat şi el şi a votat să se facă societate pe acţiuni. Mai departe vedem că a semnat şi Piţurcă Victor să se facă societate pe acţiuni. Să ia şi el acţiuni, ca mine. Deci Piţurcă a votat ca să fur eu, nu?! Erau 10 membri în Adunarea Generală care erau în conducerea CSA. Ei au votat. Roşu şi Boroi au votat să se facă societate pe acţiuni clubul de fotbal. Îi am şi pe casetă... Acum ei îmi spun că am furat. Nu am furat, voi aţi votat! Eu am dat 10 milioane pe nimic după care mi-am cerut drepturile.

Au votat statutul societăţii mele. Au votat că societatea comercială Fotbal Club Steaua Bucureşti va prelua fără nicio formalitate locul în Liga 1. Roşu şi cu Boroi au semnat ca societatea comercială să se numească Steaua Bucureşti şi să preia toate drepturile. Ce înseamnă toate drepturile? Locul în divizie, palmares, totul", a declarat Becali, marţi, într-o conferinţă de presă.