Gigi Becali atacă PSD-ul cu toate armele: Sunt împotriva lui Dragnea!

Patronul Stelei, Gigi Becali, a avut o intervenţie telefonică în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere", prezentată de Rareş Bogdan, prin care a comentat evenimentele de pe scena politică românească din acest moment.

Gigi Becali a promis că duminică va ieşi în stradă pentru a fi alături de români şi pentru că este împotriva lui Liviu Dragnea.

"Îmi cer iertare că am participat eu probabil cu o mică parte în electoratul PSD, când am făcut într-un fel campanie cu ei.

Am să va spun un lucru puţin cam trist. Pentru că televiziunile din România manipulează foarte mult. Mă refer la una care mă sună de dimineaţă, la prânz şi seara. Iar acum cu aceste evenimente am spus că nu vreau să intru la voi pentru că sunt împotriva lui Dragnea. Atunci au zis lăsaţi.

Când am văzut 10 mii 15 mii am zis că sunt manipulaţi. Apoi când am văzut sute de mii am văzut azi conferinţa lui Dragnea. Spunea dl Diaconescu dom'le cât tupeu poate să aibă acest om. Eu spun aşa. Eu înţeleg tupeul lui Dragnea, are ce apărea, libertatea şi înţeleg. Eu nu pot să înţeleg cât de lipsiţi de demnitate, patriotism, bărbăţie sunt acei membri PSD ca să arunce România în aer numai pentru un om.

Spunea cineva la dumneavoastră în emisiune că nu e în regulă o plângere penală împotriva miniştrilor. Era singurul as în mânecă ca această ordonanţă să fie abrogată. Dacă în 10 zile nu va fi restrasă de premier, singura soluţie va fi acest dosar penal.

Vreau să întreb pentru ce atâta ambiţie când azi putea să retragă OUG. De ce să suportăm cheltuielile pe care le are această ţară. Am să spun supărarea mea directă. Acum 3 zile trebuie să semnez un contract cu o companie austriacă. Au spus să mai amânăm câteva zile să vedem ce se întâmplă. Nu cred că se mai face afacerea. Cine suportă toate pagubele astea? Asta am vrut să vă spun", a spus Gigi Becali la Realitatea TV.

Patronul Stelei a spus că rudele sale se află în Piaţa Victoriei şi duminică se va duce şi el să fie alături de românii din stradă: "Nepoţii mei toţi în piaţă. M-au chemat şi pe mine. Duminică seară voi fi acolo. Am înţeles că vor fi peste un milion de oameni. Mă bucur că poporul român, aşa cum este, nu poate fi păcălit. Şi cred că sunt majoritatea mai inteligenţi şi mai înţelepţi decât guvernul României.

Am participat la acea dezbatere cu Ministrul Justiţiei. Am spus o opinie, nu s-a luat în seama. Şi ordonanţa pe graţiere prevede numai graţierea faptei de abuz în serviciu. Ordonanţa dată acuma de urgenţă nu are nicio valoare. E ca un şurub cu o piuliţă. Ei vor da şi ordonanţă de graţiere. De aia au scăzut pedeapsa. Ca să se încadreze în următoarea ordonanţă de graţiere pe care o vor da 100%", a conchis Gigi Becali.