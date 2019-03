Gigi Becali a sărit la gâtul jucătorilor de la FCSB

Gigi Becali

Gigi Becali nu poate trece peste egalul cu Voluntari, 2-2.

Concluzia omului de afaceri în privinţa echipei lui este tristă.

"Concluzia mea este: suntem slabi. Dacă te bate Voluntari, că ne-a bătut, ce pretenții să mai am? Facem floricele pe teren. Mâncăm floricele și ghiocei. Jucătorii trebuie să fie bărbați! Nu mai am ambiție. Cu cine să vorbesc? Ce să le zic jucătorilor? Dacă așa sunt ei. Vor să doarmă pe teren. Le spun «Nu mai dormiți». Dar lor le place să doarmă. Nu am ce să le spun. Doar atât: Asta e viața voastră. Dacă vrei puțin, puțin o să primești.

Nu avem echipă puternică. Nu avem bărbați puternici, de război. Avem «țâr-țâr». Nu merge cu floricele. Avem fotbaliști de floricele. A venit primăvara și hai să facem floricele, lalele, ghiocei. Eu i-am adus pe Stoian și Matei, jucători fără putere, care fac floricele. Filosofia lui Becali e eronată și perdantă. Facem floricele", a declarat Gigi Becali la Pro X.