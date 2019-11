Gigi Becali a făcut circ la DNA

Gigi Becali a fost la sediul DNA, potrivit Realitatea Plus.

Apariție neașteptată la Direcția Națională Anticorupție. Gigi Becali a ajuns în fața procurorilor în jurul prânzului.

Întrebat care este motivul prezenței la DNA, Gigi Becali le-a spus jurnaliștilor că a fost chemat pentru a fi informat despre o clasare, precizând că nu știe despre ce dosar este vorba.

"In legatura cu declaratiile pe care le-am facut in 2014, 2015, nu stiu. Niste declaratii, nu stiu... Cand ies, o sa va arat ordonanta de clasare”, a spus Becali, la intrarea la DNA.

La ieșirea de la DNA, Gigi Becali a afirmat: "Am facut cererea si am dat un mail pe care au zis ca voi primi ordonanta de clasare. Este vorba despre un dosar din 2017, daca stiti, cand am fost chemat. A facut odata unul, ala cu papion, de la televizor... Ca a zis el ca nu stiu ce teren face mai putin pe evaluarea cutare. Si acum am venit sa iau ordonanta de clasare. Am facut cererea, am si modificat-o si mi-au zis ca nu pot sa mi-o dea astazi, ca seful de sectie era in niste audieri. Si o sa primesc pe mail ordonanta de clasare. Nu m-au chemat, eu am vrut sa vin".

