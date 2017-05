Gigi Becali a anunţat pe cine va aduce la FCSB, în tentativa de calificare în Liga Campionilor

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre ţintele pe care şi le-a stabilit în această vară, în încercarea de calificare în grupele Ligii Campionilor. Până la un verdict de la TAS, FCSB merge în turul III preliminar din UEFA Champions League, pe ruta non-campioanelor.

Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă i-a făcut lui Budescu, dar şi care este lista de transferuri a FCSB: 4 jucători cu experienţă, plus 3 tineri.

"Știu și oferta lui Budescu de la arabi și cred că oferta mea este mai bună. Are 600.000 de euro anual. Eu ii dau 250.000 de euro pe sezon, plus bonusuri de Champions Leaue, Europa League, și tot acolo ar ajunge. Îi plătesc clauza de 700.000 de euro, cum vor și arabii, asa ca va lua 300.000 de euro la semnătură din banii Astrei, plus 20.000 euro pe lună.

Pe Budescu l-am vrut mereu, deși a fost incorect pe finalul anului trecut, dar am trecut cu vederea pentru valoarea lui. Acum, să vrea și el să vină la Steaua.

Despre jucătorii din afară nu știu, să facă ce vor MM și Dică, au mână liberă doar la fundașii centrali. În rest, nu au mână liberă, pentru că știu ce jucători vreau. E vorba de Budescu, Teixeira, Junior Morais, Deac, dacă pot, plus încă 2-3 tineri, fără să le spun numele. Mă bucur că Hagi nu e răutăcios și a spus că vinde", a declarat Gigi Becali la Digisport.