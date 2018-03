Gică Popescu: "Nae Tilihoi a fost unul dintre oamenii care mi-au marcat pozitiv cariera"

Gică Popescu s-a declarat extrem de afectat de dispariţia lui Nae Tilihoi, care a decedat duminică dimineaţă, la 61 de ani. Fostul internaţional spune că legenda Craiovei Maxima i-a marcat cariera şi l-a învăţat un aspect extrem de important la jocului de fotbal: săritura la cap.

"Am rămas stupefiat când am auzit vestea. Ştiam că este bolnav, dar speram să nu plece atât de repede dintre noi. Nea Nae Tilihoi a fost unul dintre oamenii care mi-au marcat pozitiv cariera. El m-a învătat să sar la cap, mereu îmi spunea «Ţărane, bagă săbiuţa când sari la cap». Voia să folosesc cotul înainte pentru a mă proteja.

Am jucat cu el în centrul defensivei la Craiova în 1986, după ce Costică Ştefănescu a plecat la Braşov. Pe teren era un adevărat câine, dar în afara lui a fost un om deosebit, de mare caracter. Era printre cei care ne încurajau mereu pe noi, tinerii. Am învăţat foarte multe de la el în perioada în care am jucat împreună. A fost unul dintre cei mai buni fundaşi centrali pe care i-a avut România", a declarat Gică Popescu pentru gsp.ro.

De peste trei ani, Tilihoi suferea de o boală incurabilă. El s-a luptat cu aceasta, însă în cele din urmă organismul lui a cedat. Fostul fotbalist va fi înmormântat în cursul zilei de marţi, la ora 12:00, la Cimitirul Ungureni din Craiova. Trupul neînsufleţit al fostului mare fundaş central a fost depus deja la Biserica Sfinţii Apostoli din Craiova.

