Gică Popescu, anunţ trist despre echipa noastră naţională

GICĂ POPESCU

Ionuţ Lupescu şi-a anunţat oficial candidatura la şefia Federaţiei Române de Fotbal luni, în cadrul unei conferinţe de presă. Fostul internaţional român s-a bucurat de susţinerea unor nume importante din fotbalul românesc, ca Gică Hagi, Ionel Ganea, Ilie Dumitrescu, Victor Piţurcă sau Gică Popescu.

Fostul căpitan al Barcelonei a vorbit despre problemele pe care le are fotbalul românesc şi despre imaginea echipei naţionale, potrivit Mediafax.

”Eu am spus-o de nenumărate ori că nu mă interesează întoarcerea la FRF, dar dacă Ionuţ va avea nevoie de ajutorul meu, nu numai eu, ci toţi care am fost astăzi prezenţi îl vom ajuta, vom fi alături de el. Până la urmă, nu-l ajutăm pe Ionuţ, ci ajutăm fotbalul românesc. Fotbalul românesc are nevoie de o schimbare de la bază, de o recredibilizare, pentru că această imagine pe care o aveam la nivelul echipei naţionale a cam dispărut din cauza rezultatelor proaste pe care le-a avut echipa naţională în ultimii ani”, a spus Gică Popescu la gala fostului său coleg de la echipa naţională.