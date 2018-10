Gică Hagi, reacţie entuziasmantă după ce Ianis a marcat un gol superb pentru Romania U21

Gheorghe Hagi

Echipa naţională a României U21 s-a calificat la Campionatul European din 2019, după ce s-a impus cu 4-0 în faţa naţionalei Liechtenstienului U21 în ultimul meci din grupa 8 din preliminarii, terminând grupa pe primul loc cu 24 de puncte.

Ianis Hagi a marcat un gol superb din lovitură liberă, iar tatăl lui s-a bucurat din tribunele stadionului din Ploieşti.

"Meritul meu e unul singur: am crezut și voi crede în jucătorul român, care este talentat. Am crezut acum 9 ani și acum se văd roadele. Mă bucur că am investit. E cea mai mare realizare că am investit în tineri. Trebuie să fim lângă ei. Ei sunt în prima linie și ne vor face fericiți. Ne vor scoate în stradă. Mă bucur că Ianis joacă fotbal. Îi place și mă bucur că face sport.

În rest, mă bucur pentru România. Mă face fericit când avem performanțe și că ne batem cu ceilalți. Sperăm să facem o figură frumoasă la turneul final. Orice e posibil acolo. Să fie în formă, să facă treabă bună", a spus Gică Hagi la Digisport.