Gică Hagi, afacerea sezonului: vinde Viitorul fraţilor Dedeman

Informaţia cum că Gică Hagi ar putea vinde 49 la sută din acţiunile clubului Viitorul prinde contur. "Regele" se află în tratative cu Dragoş şi Adrian Pavăl, patronii Dedeman.

Hagi ar putea obţine, în schimbul celor 49 la sută, aproximativ 10 milioane de euro. Fraţii Dedeman au o avere de 1,2 miliarde de euro.

"Am spus mereu că am discuţii în permanenţă despre găsirea de acţionari. Vreau ca echipa să devină mai puternic şi să o dezvolt în următorii cinci ani. Dar nu e nimic concret. Am văzut că au apărut şi sume, dar sunt speculaţii", a declarat Hagi într-o conferinţă de presă.