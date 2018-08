Gică Hagi, bombă pe piaţa transferurilor

Gheorghe Hagi

Gică Hagi l-a transferat pe Filip Ilie (16 ani), jucător care a fost la Academia lui Bayern Munchen. Acest atacant este fiul fostei jucătoare de tenis Ruxandra Dragomir.

Vârful a fost astfel direcționat către Academia lui Gică Hagi, care probabil într-un an sau doi îl va arunca în "focurile" primei ligi.

"A semnat cu Viitorul lui Gică Hagi. Am considerat că e mai bine aici decât în campusul lui Bayern Munchen. Hagi ştie foarte bine ce are de făcut atunci când vede potenţial...nu ştiu dacă l urmărea de mult timp, dar tot ceea ce ştiu e că Filip e un atacant bun, iar antrenorii şi specialiştii văd că are valoare. E foarte mic, abia a făcut 16 ani şi e mai bine să-şi termine şcoala în România şi să fie la o academie foarte bună. Am rămas plăcut impresionată de ceea ce am văzut la Academia Viitorului. Nu fusesem niciodată acolo...terenurile de fotbal, tot. Deşi, infrastructura...Hagi nu e sprijinit deloc, nu are nici canalizare, e singur, nu-l ajută nimeni. Depune mult efort financiar şi sufletesc", a spus Ruxandra Dragomir pentru ProSport, preluată de Digisport.