Ghimbirul, plusul de prospeţime în bucătărie

Fie ca il folosesti in ceai, marinate sau in retete propriu-zise, ghimbirul aduce un plus de prospetime de fiecare data. Iata cateva lucruri de care trebuie sa tii cont cand incepi sa folosesti ghimbir proaspat in bucatarie, scrie foodstory.stirileprotv.ro

Alege bucata de ghimbir potrivita

Trebuie sa stii dupa ce sa te uiti cand alegi un ghimbir proaspat. Cu cat ghimbirul are coaja groasa si are o aroma usor intepatoare, cu atat e mai proaspat.

Tine ghimbirul intr-o punga de plastic

Daca folosesti ghimbir in mod constant si vrei sa ii mentii cat mai mult din prospetime, pune-l intr-o punga de plastic si depoziteaza-l in sertarul de legume al frigiderului.Tine ghimbir razuit in congelator

Aceasta metoda poate si fi si un truc de depozitare, dar este bine sa ai intotdeauna ghimbir ras la indemana pentru sosuri, stir-fry-uri sau smoothie-uri.

Foloseste caldura pentru a influenta aroma ghimbirului

Ghimbirul crud este proaspat si iute. Dupa ce il gatesti, ghimbirul are o iuteala mai usoara si poate fi chiar dulce.

Nu arunca coaja de ghimbir

Data viitoare cand decojesti o bucata de ghimbir, nu arunca cojile la gunoi. Chiar daca nu le poti manca, sunt cateva metode prin care le poti folosi. Foloseste-le cand gatesti legume la abur sau cand faci supe, ori incearca sa le folosesti in marinate.