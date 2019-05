Medicii trag un semnal de alarmă: Nu mai consumați ghimbir dacă suferiți de aceste boli!

Ghimbir contraindicații. Ghimbirul are numeroase beneficii, dar consumul sau ar trebui sa fie evitat in anumite cazuri.

Ghimbir contraindicații. Datorita proprietatilor si a efectelor sale puternice, ghimbirul este adesea considerat un medicament universal. Printre beneficiile ghimbirului amintim:



- amelioreaza constipatia, diareea si tot felul de probleme digestive

- imbunatateste circulatia





- stimuleaza sistemul imunitar

- previne formarea cheagurior de sange

- scade tensiunea arteriala si colesterolul

- previne bolile cardiovasculare

- inhiba cresterea celulelor canceroase

- amelioreaza crampele menstruale

- amelioreaza artrita, durerile musculare si alte dureri de articulatii,

- combate greata, migrenele, tusea

- ajuta la eliminarea toxinelor din organism

Ghimbir contraindicații. Ghimbirul trebuie evitat in urmatoarele cazuri:

Ghimbir contraindicații. Tulburari ale sangelui



Ghimbirul stimuleaza circulatia, ceea ce, in general, este favorabil sanatatii, insa nu si in cazul bolilor de sange, cum ar fi hemofilia.



Ghimbir contraindicații. Daca vrei sa castigi in greutate



Ghimbirul este extrem de util atunci cand vrei sa slabesti. Confera rapid sentimentul de satietate si topeste excesul de grasime. In schimb, nu este de ajutor celor care au o greutate sub normalul ponderal.



Ghimbir contraindicații. In combinatie cu diabetul zaharat si medicamentele pentru hipertensiune



Ghimbirul nu trebuie asociat cu terapia medicamentoasa a diabetului sau a hipertensiunii, deoarece afecteaza actiunea acestor medicamente, scrie bzi.ro. Mai mult, nu consumati ghimbir daca sunteti sub tratament cu insulina, anticoagulante, beta-blocante.