Ghidul calatorului de Black Friday 2017 – 5 sfaturi esentiale – BlueValue

Ghidul calatorului de Black Friday cuprinte 5 sfaturi esentiale pentru o experienta de shopping online perfecta in cadrul promotiei cu reduceri de la BlueValue.eu.

Ghidul calatorului de Black Friday 2017 poate fi consultat impreuna cu ofertele, accesand URMATORUL LINK.

Magazinul online BestValue este un magazin de tip Duty Free Experiente de foarte buna calitate. Desigur ca nu puteau sa lipseasca ofertele de Black Friday ale acestui magazin, mai mult, ne sunt oferite si cateva sfaturi pentru a face cumparaturile chiar mai placute.

Ghidul calatorului de Black Friday cuprinde 5 pasi pentru o experienta de shopping perfecta. Va oferim si noi acest ghid, mai jos, chiar inainte de a lua start promotiile de Black Friday:

Ghidul calatorului de Black Friday – Aplica pentru priority Acces

Iti poti rezeva un loc in VIP Lounte si poti beneficia de Priority acces cu 3 ore inaintea startului oficial Black Friday. Ce inseamna asta? Pe scurt: iti vom trimite un link exclusiv de acces cu cateva ore inainte de Black Friday si, in vreme ce alti calatori vor astepta la poarta de imbarcare a site-ului nostru, tu te vei rasfata deja cu produsele pe care le iubesti. Royal treatment at its best!

Pentru mai multe informatii acceseaza URMATORUL LINK.

Ghidul calatorului de Black Friday – Descopera produsele vedeta

Avem pregatite peste 2000 produse cu pana la 70% off in Black Friday, dar am decis sa-ti dezvaluim 12 dintre cele mai dorite in randul calatorilor. Ce-ti putem spune in plus este ca Black Friday-ul nostru nu duce lipsa de noutati, editii exclusive si branduri de lux cu care te-am obisnuit de-a lungul timpului atat in aeroport, cat si in magazinul online. Descopera-le pe toate acum, accesand URMATORUL LINK.

Ghidul calatorului de Black Friday – Alege experienta First Class

Valideaza un bilet de avion in contul tau pana pe 16 noiembrie si vei primi un cod exclusiv de oucher cu 5% extra discount, pe care il poti aplica la intregul tau cos de cumparaturi de Black Friday. Da, voucherul se cumuleaza cu reducerile de pana la 70% deja existente. Si tine minte ca data decolarii de pe biletul electronic de avion trebuie sa fie ulterioara zilei de 17 noiembrie. Time to check-in!

Mai multe detalii gasesti la URMATORUL LINK.

Ghidul calatorului de Black Friday – Adauga-ti produsele in wishlist

De Black Friday, cateva minute pot face diferenta intre a-ti comanda produsele preferate si a suspina pentru ca s-au epuizat stocurile. Adauga-le din timp in wishlist, astfel incat in ziua de Black Friday finalizarea comenzii tale sa fie la distanta de numai cateva clickuri. In plus, pregatindu-ti lista din timp, te asiguri ca nu ratezi niciun cadou pe care ai vrea sa il oferi celor dragi. De ziua lor, de Craciun sau fara niciun motiv.

Mai multe detalii gasesti accesand URMATORUL LINK.

Ghidul calatorului de Black Friday – Bucura-te ca esti calator

In ziua de Black Friday, aminteste-ti sa te bucuri ca esti calator. Beneficiezi de Priority Access la cel mai asteptat eveniment de shopping, voucher VIP cu extra 5%, livrare gratuita la orice comanda, indiferent de valoarea ei, oriunde in Romania si o experienta cu totul unica. Iar apoi pleci intr-o calatorie…care are toate sansele sa iti schimbe viata.

Toate informatiile de care ai nevoie le gasesti accesand URMATORUL LINK.