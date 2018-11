Gheorghe Turda a învins cancerul. Interpretul de folclor s-a vindecat fără risc de recidivă

Gheorghe Turda, cunoscutul interpret de muzică populară, a anunțat că s-a vindecat de cancer de piele după ce a fost diagnosticat cu carcinom cutanat în decursul acestui an. Interpretul a recunoscut că a riscat stând la soare cam mult în această vară, lucru pentru care a tras. Acum respiră uşurat, căci după operaţie medicul dermatolog l-a asigurat că nu are de ce să-şi mai facă probleme.

Gheorghe Turda a descoperit cancerul din întâmplare şi a povestit cum a scăpat de boală. „M-a deranjat un neg cât un bob de piper în perciun. La un moment dat s-a spart bubița și m-am speriat. Am venit imediat la consult. Doamna doctor Mihaela Leventer a zis că e nevoie să fac o operație. Am avut încredere în doamna doctor și în metoda folosită de dânsa, tehnica Mohs. De la programare până la operație a durat o săptămână. Am trecut peste această fază. Dumnezeu ne-a ajutat”, a declarat Gheorghe Turda, conform click.ro.