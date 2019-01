Gheorghe Falcă, luat cu Ambulanța, după negocierile pe buget cu Teodorovici

Primarul Aradului, Gheorghe Falca, a fost transportat la Spitalul Universitar din Bucuresti cu o ambulanta, dupa ce s-a simtit rau, in noaptea de miercuri spre joi, dupa discutiile avute la Guvern pe tema alocarilor bugetare.

Falca spune ca, dupa ce a plecat de la Guvern, avea tensiunea atat de mare incat a sunat la 112. Echipajul medical ajuns la hotelul la care era cazat a luat decizia de a-l transporta la Spitalul Universitar din Bucuresti, pentru ingrijiri medicale.



Dupa ce a fost stabilizat, joi dimineata, primarul Gheorghe a fost externat. In prezent, el se afla la Arad.







Primarul Aradului sustine ca s-a simtit rau din cauza presiunii prea mari la care a fost supus in ultimele zile.



"Din cauza presiunii prea mari am ajuns la spital. M-au stabilizat si m-am intors acasa, la Arad. Acum sunt intr-o perioada de recuperare. Mistocaria si nedreptatea m-au afectat. Rautate asa multa ca in ultimele doua zile nu am vazut niciodata, felul in care a vorbit domnul Teodorovici cu noi. La ce gaura de bani au, nu au cum sa ne asculte. Noi mai incercam in Parlament, dar nu cred ca parlamentarii PSD vor fi atat de curajosi ca si primarii PSD", a declarat Gheorghe Falca, noteaza ziare.com.



Reamintim ca primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania, au mers, miercuri, la Guvern, pentru ca nu au primit niciun raspuns din partea Ministerului Finantelor pe solicitarea ca administratia locala sa primeasca o treime din bugetul national.