Gheorghe Dincă, la audieri pentru a treia zi consecutiv

Iar Gheorghe Dincă este la audieri, pentru a treia zi consecutiv. Potrivit unor surse, acolo va fi prezent și avocatul familiei Măceșanu.

În ultimele două zile, specialiștii din Poliția Română i-au făcut analiza comportamentală principalului suspect în cazul Caracal.

După ce se încheie expertiza psihiatrică se va decide dacă și când se va face testul poligraf, denumit popular testul cu detectorul de minciuni.

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tucă Show”, că a identificat, în fotografiile efectuate la oasele găsite în cenuşa din casa lui Gheorghe Dincă, 42 de nasturi de blugi, ceea ce dă de gândit în condiţiile în care suspectul a spus că şi-a ars victimele.

Butoi a subliniat că are informaţii că alte 4 – 5 fete sub 15 ani ar fi fost violate de Gheorghe Dincă, familiile reclamând aceste fapte în faţa procurorilor.

"Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Număraţi de mine, după fotografii. 42 de nasturi şcosi din cenuţă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi", a declarat Tudorel Butoi.

Cazul Caracal, atrage atenția Klaus Iohannis, este "un subiect care are implicații profunde asupra societății românești".

"În urmă cu câteva săptămâni, tragedia cumplită de la Caracal ne-a arătat cât de multe și de profunde sunt disfuncționalitățile din interiorul unor instituții ale statului. Incompetența, lipsa unor proceduri clare, corupția, indiferența, toate acestea au dus la un deznodământ cutremurător: incapacitatea statului de a salva viețile propriilor cetățeni", a declarat Klaus Iohannis.

"Am cerut Guvernului ca, până la finalul lunii august, să adopte o serie de măsuri astfel încât, în situații precum cea de la Caracal, să nu mai existe întârzieri criminale în acțiunea organelor statului. Am și indicat Guvernului în ședința CSAT din 30 iulie ce măsuri esențiale ar trebui luate cu prioritate. PSD, preocupat însă de soluționarea crizelor interne, continuă să ignore rezolvarea urgențelor care sunt importante pentru cetățeni și care au un impact direct asupra vieții și siguranței lor de zi cu zi. Am văzut doar câteva măsuri punctuale, luate la cald, sub presiunea publică, și grija de a muta șefi de la o instituție la alta, fără să-i sancționeze pentru incompetența lor", a continuat șeful statului.