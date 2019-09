Unde a ajuns Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal, care a declarat că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu şi pe Luiza Melencu, a fost scos din Arestul Central şi dus la IGPR.

Gheorghe Dincă a părăsit Arestul Central şi a ajuns la sediul IGPR, unde, potrivit unor surse judiciare, se va realiza o analiză a comportamentului său, a informat Mediafax.

Ulterior, se va decide dacă și când se va face testul poligraf, denumit popular testul cu detectorul de minciuni.

În urmă cu o lună, Tudorel Butoi, omul care a introdus in premiera in Romania sistemul poligraf, in 1977, a vorbit amplu pentru realitatea.net despre detectorul de minciuni. Tudorel Butoi a facut mai multe dezvaluiri.

Printre altele, parintele poligrafului in Romania a precizat, fara echivoc, ca un psihopat poate insela cu usurinta detectorul de minciuni.

"Testul poligraf se face numai cu consimtamantul persoanei. Testul poligraf este un drept, nu o obligatie", îi declara Tudorel Butoi jurnalistului Cristian Otopeanu, pe data de 1 august.

DIICOT a anunţat, ieri, că Gheorghe Dincă a fost transferat din Arestul IPJ Olt în Arestul Preventiv din Capitală pentru noi audieri, dar şi pentru a fi supus unei analize comportamentale efectuate de către specialiştii IGPR şi pentru o examinare psihiatrică.

„La data de 01.09.2019, inculpatul Dincă Gheorghe a fost transferat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Bucureşti pentru efectuarea altor activităţi ce presupun prezenţa acestuia în faţa organelor de urmărire penală, respectiv efectuarea unei analize comportamentale de către specialişti din cadrul IGPR, activitate dispusă prin ordonanţa din data de 29.07.2019, reaudierea inculpatului, precum şi examinarea medico-legală psihiatrică a acestuia”, informează DIICOT, printr-un comunicat de presă.