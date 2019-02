Gestul unui pensionar a impresionat întreaga țară. Are 77 de ani şi o pensie de doar 1.300 de lei!

Are 77 de ani şi o pensie de 1.300 de lei. Trăieşte în condiţii modeste. Cu toate acesta, un pensionar a donat suma de 46.000 de lei unui spital, scrie realitateadearges.net.

Un pensionar a donat o sumă impresionantă unui spital! Bărbatul locuieşte în comuna Aninoasa din judeţul Argeş. A lucrat ca şofer şi a strâns de-a lungul timpului, din salariu şi din pensie suma de 46.000 de lei. Întreaga sumă a donat-o Spitalului Municipal Câmpulung.

„Am văzut la televizor, că tot aşa a făcut cineva, ca să ajute copiii născuţi prematur, cu un incubator. Şi-am zis că şi eu aş putea să fac o treabă de-asta, să ajut copiii care se nasc cu probleme. Am luat legătura cu dumnealor de la spital şi m-am hotărât să-i ajut. Puteam să mă duc în altă parte, dar am zis că eu sunt muscelean şi trebuie să ajut spitalul de aici. Asta m-a făcut ca să ajut!” a spus pensionarul.

Omul nu trăieşte în lux şi are o pensie cât să-i ajungă să ducă un trai decent. Locuieşte într-o casă modestă. „Am băgat apă de la ţeava din drum până în curte. Maşină de spălat am una din aia manuală, am avut un frigider, dar l-am dat afară, cu nu-mi mai plac, iar baie fac în lighean, că aşa m-am născut, aşa am crescut şi aşa vreau să mor! Am pensie 1.300 de lei, mi-ajunge, mă descurc!”, a povestit bătrânul.

A mers la spital şi a donat conducerii suma de 46.000 de lei. Din aceşti bani va fi achiziţionată aparatură modernă pentru nou-născuţi.