Gestul emoţionant al unui scriitor român: "Nu există o boală mai rea decât cancerul..."

Vasile Lupaşc, scriitor dar şi multiplu campion la karate, se pregăteşte pentru o nouă competiţie. De data aceasta pentru a-i ajuta pe copiii internaţi la spitalul Fundeni.

Scriitor, istoric, actor și multiplu campion mondial la karate, Vasile Lupașc se pregătește pentru o nouă competiție internațională!

„Între 25 și 29 octombrie voi participa la Campionatul Mondial de Arte Marțiale WTKA din Italia. Pentru prima oară de când concurez simt o apăsare imensă. Acum nu mai particip pentru bucuria competiției ci pentru a încerca să aducem o bucurie și un ajutor cât de mic copiilor internați la Spitalul Fundeni. Prin această campanie incercăm să stràngem fonduri pentru a le amenaja micuților un spațiu de joacă și o cantină mai bună", a scrie Vasile Lupaşc, pe contul său de Facebook.

"Nicio bătălie nu este pierdută atâta vreme cât mai există voința de a câștiga! Cred cu tărie că, atunci când omul face tot ce îi stă în putință pentru a câștiga orice fel de bătălie dreaptă, Dumnezeu intervine și aduce victoria “luptătorului”. Miracole se întâmpla zilnic în jurul nostru, mai ales în cazul inocenților, al copiilor. Probabil nu există o boală mai rea decât cancerul sau bolnavi mai neajutorați decât copiii. De aceea, am ales ca la Campionatul Mondial WTKA de arte marțiale din acest an să lupt și pentru a oferi o șansă reală micuților care au o teribilă voință de a câștiga bătălia împotriva cancerului", este mesajul scriitorului.

Vasile Lupașc practică sportul de performanță de 38 de ani. După întoarcerea tatălui său din Japonia, părinții l-au încurajat să înceapă primele lecții de judo. Din 1992 a început practicarea constantă a karate-ului, participând la stagii de antrenamente cu maeștrii legendari.

"A fost o șansă imensă să pot studia, între alții, cu David Scott, unul dintre cei mai cunoscuți învățători Zen din Europa şi cu Giuseppe Meloni, fostul bodyguard al lui Frank Sinatra. De la ei am învăţat esența karate-ului vechi.În 1994 am participat la primul campionat naţional de karate, organizat la Târgovişte, concurs la care am obţinut medalia de aur. De atunci, am avut șansa să ascult imnul României la 9 campionate mondiale de karate. Una dintre cele mai frumoase amintiri se leagă de Irish Open, în 2006. Acolo, arbitrii mi-au dat nota 9.9 (nu aveau 10), în condiţiile în care și nota 9 se acorda foarte greu. A fost un moment unic, când americanii care urmau în concurs nu au mai vrut să intre, iar concurenţii mi-au cerut autografe. Sportul mi-a oferit nenumărate momente de împlinire și vreau să împărtășesc darul primit cu cei pentru care putem să facem o diferență remarcabilă în bine. În 25-29 Octombrie 2017 voi participa la Campionatul Mondial de Karate din Italia, de data aceasta pentru o cauză deasupra oricărei satisfacții sportive. La invitația Elizei Nițescu, care este de 4 ani voluntar și fundraiser în cadrul Asociației PAVEL, voi ajuta la strângerea de fonduri pentru reabilitarea spațiilor de masă și joacă pentru copii, din cadrul Institutului Oncologic Fundeni. În mod evident, o stare psihică bună ajută și grăbește vindecarea, chiar și in cazul bolilor mai grave. Acest proiect nu este cu nimic mai puțin important decât tratamentul medicamentos efectiv al copiilor", a scris Vasile Lupaşc.