Gest impresionant făcut de handbalista Cristina Neagu

Cristina Neagu şi-a donat tricoul pe care l-a purtat la purtat la Campionatului European din Suedia, unde a fost desemnată să facă parte din echipa ideală a competiției, în cadrul unei licitații organizate în scop caritabil pentru fostul arbitru divizionar Radu Gog, prețul tricoului ajungând, în doar câteva zile, de la 500 la 2.200 de lei.

Alături de tricoul Cristinei Neagu, în licitație se mai află tricourile fotbaliștilor Florin Gardoș (Southampton FC), Dorin Rotariu (Dinamo București), Cristian Săpunaru (Astra Ploiești) și Cosmin Contra (West Bromwich), ale unor arbitri, handbaliste și ale altor sportivi cunoscuți.



Licitația este organizată în cadrul celei de-a XII-a ediții a Memorialului Radu Gog, eveniment caritabil organizat de Asociația Sportivă "Cavalerii" Zalău și dedicat strângerii de fonduri pentru familia fostului arbitru divizionar Radu Gog, decedat în anul 2003, într-un accident rutier, la vârsta de 24 de ani. Acesta a arbitrat peste 300 de partide de fotbal, dintre care 40 în Divizia C (Liga a III-a), remarcându-se pe plan profesional, dar și sportiv, unde era considerat unul dintre cei mai talentați arbitri din cadrul Comisiei Județene a Arbitrilor Sălaj.



Handbalista Cristina Neagu își oferă tricoul la această licitație caritabilă pentru al doilea an consecutiv, în 2015 el ajungând în posesia unui fost atlet de performanță originar din Zalău, stabilit în SUA, ce a plătit 3.000 de lei pentru el. În acest an, licitația a pornit de la 500 de lei și ajuns, în 3 ianuarie, la 2.200 de lei.



"Pentru al doilea an consecutiv, Asociația Sportivă "Cavalerii" Zalău scoate la licitație, pentru Memorialul "Radu Gog", tricoul Cristinei Neagu, căpitanul naționalei tricolore, cea mai buna handbalistă din lume în 2010 și 2015. Aceasta a fost desemnată să facă parte din echipa ideală de la Campionatul European din 2016, fiind și una dintre cele mai importante marcatoare de la "europeanul" din Suedia, cu 46 de reușite. După ce la ediția de anul trecut tricoul acesteia a avut un impact devastator, fiind adjudecat pentru 3.000 de lei de Vasile Ardelean, din Chicago, handbalista s-a arătat încântată să sprijine și în acest an Memorialul de la Zalău", se arată pe pagina de Facebook dedicată evenimentului Memorialul Radu Gog.



Asociația Sportivă Cavalerii Zalău, organizează în fiecare an, de la dispariția fostului arbitru, un memorial, respectiv un turneu de minifotbal și a licitației caritabile prin care este ajutată familia Gog: soția Nadia și cele două fiice, Andrada, în vârstă de 15 ani și Raluca — 13 ani, care s-a născut după decesul tatălui său.





"Toate fondurile strânse vor fi direcționate către familia răposatului. Sperăm că mai mulți oameni de bine vor susține această acțiune caritabilă, cu gândul că prețul oferit, chiar dacă va reflecta sau nu valoarea reală a acelui tricou, va ajunge să ajute o familie, unde doi copii au crescut și cresc fără "stâlpul" de bază al familiei, Radu Gog, decedat prematur în urma unui accident, la vârsta de 24 de ani", afirmă organizatorii, citaţi de Agepres.



Persoanele care doresc să liciteze pentru oricare dintre tricouri, o pot face pe pagina de Facebook "Memorialul Radu Gog".