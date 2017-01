Germania: Şeful Servicului de Informaţii interne, avertizare cu privire la ameninţările islamiste

Serviciile germane de informatii se confrunta cu o miscare radicala islamista (salafista) periculoasa si tot mai fragmentata, a declarat seful serviciului de informatii interne din Germania (BfV), Hans-Georg Maassen, intr-un interviu in exclusivitate pentru DPA, dat publicitatii sambata, la mai putin de trei saptamani dupa atacul asupra unui targ de Craciun din Berlin, transmite Agerpres.

Maassen a recunoscut ca autorul atacului, Anis Amri, un tunisian in varsta de 24 de ani, se afla in atentia agentiilor de securitate ale tarii, dar a insistat ca "dovezile erau subtiri" si a respins acuzatiile potrivit carora agentiile de informatii ar fi facut greseli. "Colegii nostri de la GTAZ (centrul comun antiterorism) abordeaza cazul intr-o maniera extrem de profesionista si de experimentata", a declarat Maassen.

La 19 decembrie 2016, Amri a intrat cu un camion in multimea aflata la un targ de Craciun din centrul Berlinului, ucigand 12 oameni si ranind peste 50. Potrivit BfV, Amri s-a radicalizat in mediile salafiste din Germania (cunoscute si sub numele de medii wahabite) aflate in schimbare rapida, care nu se mai axeaza doar pe cativa lideri binecunoscuti, ci au devenit mult mai fragmentate. BfV estimeaza numarul salafistilor din Germania la peste 9.700.

Anchetatorii BfV erau constienti de faptul ca Amri, a carui cerere de azil in Germania fusese respinsa, frecventase moschei salafiste, indeosebi in Berlin si in landul Renania de Nord-Westfalia (vest). Ei stiau si ca Amri folosise cel putin 14 nume diferite de la sosirea in Germania, via Italia, in 2015.