GER năprasnic: cele mai sărate lacuri din România au îngheţat. Imaginile sunt de POVESTE

Un strat gros de gheață acoperă fiecare dintre lacurile din complexul balnear de la Ocna Sibiului. Un fenomen relativ rar, care se întâmplă doar când este foarte frig, mai multe zile la rând. Spectacolul de gheață este, însă, fascinant.

Oamenii din Ocna Sibiului spun că nu își mai amintesc de când nu a mai fost atât de frig, zile și nopți la rând, ca acum. “Ca acuma n-o mai fost niciodată, niciun ger. Ca-n Siberia. Eu am o poză din ’74, stăteam chiar pe lac, în stațiune. Și atunci a fost lacul înghețat, la Horia, Cloșca și Crișan. Dar de atunci, n-am văzut lac înghețat. Până acum”, spune Nicolae Cristea.



Stația meteo din Sibiu a înregistrat, marţi noapte, minus 29 de grade Celsius. În aceste condiții, lacurile de la Ocna Sibiului au înghețat, deși au o salinitate de peste 330 gr/l. Fenomenul este destul de rar, iar ultima oară a fost înregistrat în urmă cu cinci ani. Stratul de gheață a fost, însă, atunci, mult mai subțire, scrie Turnul Sfatului.



Lacurile de la Ocna sunt închise pe perioada iernii, dar reprezentanții complexului spun că vor face o excepție, în următoarele zile. Turiștii curioși să vadă lacurile înghețate trebuie, însă, să evite luciul apei. “Turiștii pot veni și iarna, dar trebuie să fie însoțiți de pază sau de cineva care este angajatul firmei”, spune administratorul complexului, Petru Ganea.



foto Silvana Armat