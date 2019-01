GER cumplit în România. Minus 15 grade în Capitală, duminică dimineața

Ger cumplit în România

Au fost înregistrate temperaturi minime record, sâmbătă noaptea în România. În Capitală, după ora 8 dimineața se păstrează gerul cumplit - sunt minus 15 grade la această oră.

Minime record în această dimineață în mai multe zone din țară. S-au înregistrat minus 15 grade în București, minus 12 grade în Brașov, Ploiești, Buzău.

Chiar mai frig a fost la Negrești, Bacău sau la Băile Herculane, în Banat - la ora 8.00 dimineața se înregistrau minus 16 grade.

Mai multe județe, Galați, Giurgiu, Teleorman și Ilfov sunt, până la ora 9.00, sub avertizare COD GALBEN de ceață și depuneri de chiciură.

COD GALBEN

Valabil de la : 13-01-2019 ora 7:30 până la : 13-01-2019 ora 9:00

In zona : Județul Galaţi;

Se vor semnala : local ceață, care reduce vizibilitatea sub 200 m

Fenomene asociate : depunere de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 13-01-2019 ora 5:30 până la : 13-01-2019 ora 9:00

In zona : Județul Giurgiu;

Județul Teleorman;

Județul Ilfov;

Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : depuneri de chiciură

Duminică, în majoritatea regiunilor valorile termice vor fi în creștere ușoară față de sâmbătă. Temperaturile maxime se vor încadra între -5 grade în depresiuni și 3 grade la Timisoara şi Drobeta, izolat şi 4 grade în sud-vest.

În regiunile vestice, nordice și centrale se vor semnala precipitații mixte în Câmpia de Vest, mai ales sub formă de ninsoare în Dealurile de Vest, în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei și sub formă de ninsoare în restul Transilvaniei și izolat în Moldova. Izolat se va forma polei.

În regiunile nord-vestice pe arii restrânse cantitatățile de precipitații vor depăși 15 l/mp. În restul ţării, înnorările vor fi temporare, cu totul izolat va fulgui, iar dimineața va fi ceață asociată cu chiciură.

Vântul se va intensifica treptat în Crișana și la munte, mai ales în zona Munților Apuseni și a Carpaților Orientali, unde trecător ninsoarea va fi vicolită și zăpada spulberată, iar în rest va sufla slab și moderat.

În București, vremea se va menține rece, geroasă dimineața cind vor fi –10...-8 grade, spre –13 in imprejurimi. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață asociată cu chiciură.

Luni valorile termice vor continua să crească ușor, astfel că se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice datei în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime, pozitive în aproape toată ţara, ajung la 6-7 grade în Banat.

În vest, centru și nord vremea va fi în general închisă și temporar se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare, însă pe parcursul zilei, în zonele joase de relief, vor fi și ploi sau lapoviță. În rest se vor semnala precipitații slabe, mixte. Izolat vor fi condiții de polei. Pe creste, vantul va sufla tare viscolind ninsoarea sau spulberând zăpada.

În Bucureşti, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla în general moderat. -6...-4 grade dimineata si în jur de 2 grade la amiaza.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo valabilă în intervalul 14 ianuarie - 11 februarie 2019. Află, din materialul următor, cum va fi vremea în fiecare regiune a țării.