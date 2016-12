Ultimul Crăciun al lui George Michael. Melodia care a prevestit totul

George Michael a murit

George Michael a murit la vârsta de 53 de ani, tocmai în prima zi de Crăciun, din cauza unei insuficiențe cardiace. Melodia "Last Christmas", cântată de artist în trupa Wham în anii 80, este tulburătoare ascultată azi, după vestea teribilă care a îndoliat lumea muzicală.

George Michael a murit la vârsta de 53 de ani, în locuința sa din Oxfordshire. George Michaela a decedat din cauza unei insuficiențe cardiace. Melodia "Last Christmas", unul dintre marile hit-uri din toate timpurile, care se ascultă în special în perioada Sărbătorilor, conține versurile "Last Christmas I gave you my heart" :

George Michael a cântat melodia împreună cu Andrew Ridgeley, în trupa Wham!, formată în 1981.

Melodia "Last Christmas" a fost lansată în anul 1984 și a devenit rapid un succes internațional.

George Michael a murit. "Cu mare tristețe, confirmăm că fiul nostru iubit, frate și prieten, George, a murit în pace în casa sa, de Crăciun", a anunțat duminică agentul artistului, într-un comunicat citat de DPA.

George Michael a murit.Poliţia a declarat că Serviciul de Ambulanta South Central a fost chemat la o proprietatea sa din Goring în Oxfordshire la 13:42 GMT (15:42 ora României). Ulterior, Poliţia a anunţat că nu au existat circumstanţe suspecte.

George Micheal, al cărui nume real era Georgios Kyriacos Panayiotou, a vândut mai mult de 100 de milioane de albume de-a lungul unei cariere care s-a întins pe aproape patru decenii, primul său album solo "Faith", din 1987, fiind vândut în 20 de milioane de discuri și ocupând prima poziție în topuri, notează și AFP, care amintește și de succese ale artistului precum "Faith" sau 'Careless Whisper'.

Faima lui George Micheal a crescut ca membru al duo-ului Wham!, cunoscut pentru hit-urile sale 'Club Tropicana' și 'Last Christmas.'

În 2011, George Michael şi-a amânat o serie de concerte după ce a fost spitalizat de urgenţă din cauza unei pneumonii severe.

După ce a fost tratat într-o clinică din Viena, George Micheal, extrem de emoţionat, a susţinut o conferinţă de presă în faţa reşedinţei sale din Londra în care le-a mulţumit medicilor vienezi şi a spus că afecţiunea lui a fost una deosebit de gravă, iar el a fost la un pas de a-şi pierde viaţa.

Medicii din Viena au fost nevoiţi să efectueze o traheotomie pentru a-i menţine libere căile respiratorii, în perioada de câteva zile pe parcursul căreia George Michael s-a aflat în comă.