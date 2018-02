George Maior, audiat în comisia SRI: ”Consider că întotdeauna am acționat în spiritul legalității”

Actualul ambasador al SUA la București, George Maior, este audiat astăzi, în cadrul Comisiei de control a activității SRI, în calitate de fost director al SRI. Audierea are loc la ora 11.00, iar Maior va trebui să răspundă întrebărilor legate de eventuala implicare a SRI în politică, justiție sau mass-media. Înainte de a intra la audieri, Maior a precizat că el consideră că și-a făcut datoria, a acționat mereu în spiritul legalității, iar referitor la acuzațiile privind informarea pe care SRI a transmis-o ANI, despre Klaua Iohannis, când președintele s-a înscris în PNL, Maior a ținut să sublinieze că nu este o acuzație, întrucât SRI transmite informații instituțiilor abilitate.

Update George Maior a făcut scurte declarații, înainte să intre la audieri: ”Consider că mi-am făcut foarte bine datoria în calitate de director al SRI. Serviciul a ajuns unul dintre cele mai respectate instituții de servicii, occidentale și nu numai”.

Întrebat despre informarea pe care SRI ar fi transmis-o către ANI, despre Klaus Iohannis, când președintele s-a înscris în PNL, Maior a spus: ”Aceea nu este o acuzație, SRI transmite informații, nu face directorul informațiile, informația este construită de Serviciu. Am venit cu toată buna credință, mai vorbim și după”, a spus Maior, înainte să intre la audiere.

Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a anuntat, in 2 februarie, dupa intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, ca acesta va fi audiat in comisie pe 27 februarie si ca fostul sef al SRI a spus ca va aduce "un material pe care sa-l prezinte comisiei, asa cum a fost domnia sa si a vazut serviciul toata perioada de cand a ajuns si pana a plecat".

"Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe 27 februarie, in calitatea sa de fost director al SRI" a anuntat presedintele Comisiei, Claudiu Manda.

Senatorul PSD spunea ca discutia de atunci a fost bazata pe subiecte aparute deja in spatiul public si nu s-a discutat "in detaliu niciun fel de subiect".

"A fost o discutie de o ora, stia, cred, in mare parte, care sunt subiectele, pentru ca subiectele au aparut in spatiul public (...) Am spus ca vom discuta si vom aborda subiectele pe care le-am avut aduse in atentia Comisiei de cei care au venit la Comisie, subiecte care sunt inclusiv in spatiul public. Din punctul meu de vedere, ce a aparut in spatiul public le stia destul de bine sau in mare parte, stie la ce sa se astepte sau sa raspunda, nu am discutat in detaliu niciun fel de subiect, nu am trecut in revista vreun subiect, pentru ca eu cred ca aceste lucruri trebuie sa le facem in cadrul Comisiei", a mai spus Manda.