George Maior, prima reacţie de la retragerea lui Florian Coldea

George Maior a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24, ca ii pare rau ca Florian Coldea a decis sa se retraga din functia prim-adjunct al directorului SRI. Maior, fost director al SRI, a precizat ca Florian Coldea a "contribuit enorm de mult la reformarea" SRI.

In contextul scandalului declansat de Sebastian Ghita, saptamana trecuta, presedintele comisiei de control al SRI din Parlament a afirmat, citand o ancheta interna a serviciului, ca Maior a fost impreuna cu Sebastian Ghita si Florian Coldea in vacanta din Toscana (Italia).

Reporter: Numele dumneavoastra a fost legat de un scandal recent, in care este implicat fostul dumneavoastra adjunct din momentul in care conduceati serviciile secrete si Sebastian Ghita. Ce puteti sa ne raspundeti?

George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington: Ce sa va raspund? In primul rand eu am cooperat foarte bine la acea ancheta care s-a desfasurat in cadrul serviciului, deci eu am fost cel voluntar care am adaugat explicatii suplimentare daca a fost nevoie. Lucrurile au fost clare din punct de vedere al acelei cercetari. In 10 ani de zile SRI a devenit unul dintre cele mai puternice din lume, respectate, credibile si vad acest lucru si aici, vad peste tot acest fapt. Eu nu cred ca putem revizui ceva ce pur si simplu a contribuit fundamental la racordarea Romaniei in circuitul euro-atlantic si de informatii si de cunoastere. Deci nu am sa-mi reprosez nimic si imi pare rau ca domnul Coldea, care a contribuit enorm de mult la reformarea acestui serviciu, s-a decis sa se retraga. Este tot ce pot sa spun.

