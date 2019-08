George Maior a ieșit de la audieri în dosarul lui Kovesi. Ce a declarat

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

UPDATE| Ora 13:05 | George Maior a ieșit de la Secția Specială de anchetă, după două ore și jumătate de audieri. El a fost citat de procurorii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa. În acest dosar, Laura Codruța Kovesi are calitatea de inculpat.

George Maior a declarat, la ieșire:"SRI a fost extraordinar de competent, extradarea s-a realizat in contextul clar, legal, detinut de legislatia romaneasca, in contextul unui task force. Toate explicatiile necesare au fost date in contextul acestei audieri. Nu este niciun dosar la DNA, sunt absolut clar in ceea ce am declarat. Protocoalele nu au generat extradarea. Nu a existat nicio discutie cu Melescanu".

Apoi a continuat: "Nu am nicio implicare in proiectul Pro Romania. Ii doresc succes domnului Ponta. Eu reprezint foarte bine Romania la Washington".

UPDATE | Ora 10:30 | George Maior a venit la audieri, la Secția specială de anchetă.

George Maior a declarat la sosire: "Vor sa afle faptele, imprejurarile legate de una dintre cele mai de succes operatiuni ale statului roman din punct de vedere al combaterii unui fenomen grav, care a afectat 300.000 de cetateni si ca martor sunt evident incantat sa redau aceste fapte. Va multumesc".

------------------------------------

Știrea inițială

Fostul şef SRI, George Maior, este aşteptat astăzi să se prezinte la audieri, el fiind citat de procurorii Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, a informat Realitatea TV.

În acest dosar, Laura Codruța Kovesi are calitatea de inculpat. Este a treia oară când procurorii îl citează pe George Maior să se prezinte în acest dosar. El a mai fost citat pe 23 iulie şi pe 23 mai, dar nu s-a prezentat, potrivit Realitatea TV.

În acest caz au fost deja audiaţi: fostul ministru de Interne Gabriel Oprea şi fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii, Florian Coldea. Ambii în calitate de martor.

Tot în acest dosar, Laura Kovesi este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă, a scris Mediafax.

Pe 28 martie, Laura Kovesi a fost plasată sub control judiciar, însă măsura a fost contestată în instanţă. Ulterior, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus revocarea măsurii controlului judiciar.