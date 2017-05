George Bacovia are o nouă statuie în Bacău. Trecătorii au fost şocaţi când au văzut monumentul

Dezvelirea "identității" vizuale a Bacăului – Capitala Tineretului din România a stârnit vii reacții, în special în mediile de socializare online.

I s-a spus "Bacovia cu doi copii" sau "Terminator", însă statuia are un istoric interesant și i se pregătește un viitor dincolo de anul în care Bacăul deține titlul de Capitală a Tineretului din România.

"Am vrut să schimbăm imaginea lui Bacovia. Statuia lui din centrul Bacăului se numește "Plecat de acasă", ceea ce pentru tineri este trist, de aceea noua statuie se numește Întors acasă”, spune Gabriel Postolache, președintele Federației Tinerilor din Bacău.

Concepția grafică și execuția îi aparțin arhitectului Răzvan Ichim, el însuși voluntar pentru Bacău – Capitala Tineretului din România.

"Am vrut să dăm valoare unui spațiu public sau să creăm unul de la zero. Nu e un afront față de Constantin Popovici (sculptorul care a realizat sculptura clasică a lui Bacovia – n.n.). Am vrut doar să realizăm o antiteză, să-l facem optimist pe Bacovia", povestește autorul. Doar copiii au fost colorați, iar "Bacovia" a fost lăcuit plumburiu.

"Ideea a pornit de la a face o statuie cu materiale cât mai ieftine, pe care le-am primit de la Soma. Fiecare piesă a fost tratată chimic și șlefuită individual. Pentru asamblare, numai eu am prestat peste 400 de ore de sudură", spune Ichim, conform zdbc.ro.