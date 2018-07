Generalul Iulian Vlad, dezvăluire uluitoare: Evreii, implicaţi la Revoluţie

Evreii au fost implicați în revoluția din decembrie 1989. Este dezvăluirea pe care făcut-o generalul Iulian Vlad, într-o carte a istoricului Alex Mihai Stoenescu. În acest volum, fostul şef al Securităţii a comentat, printre altele, afirmațiile generalului Emil Macri din timpul unui interogatoriu pe vremea când se afla în închisoare.

Dezvăluirile făcute de fostul şef al Securităţii apar în volumul "Securitatea nu poate fi reabilitată. Dialoguri cu generalul Iulian Vlad 2003 - 2008", scris de istoricul Alex Mihai Stoenescu.

Generalul Iulian Vlad a comentat afirmaţiile generalului Emil Macri despre implicarea evreilor la revoluţia din decembrie 1989.

"Unele lucruri pot să le confirm. Evreii au lucrat, au fost implicați în evenimente. Această situație nu ține doar de cei implicați direct, Brucan, Brateș, Stark, care au jucat un rol activ, ci și de cei care au rămas în umbră. Cum vă explicați că Avram, fost ministru al industriei grele, a primit imediat după evenimente un post la Moscova? Apoi, trebuie să luați componența Guvernului format după decembrie... Guvernul era dominat de două categorii: cei cu legături cu KGB și evrei", a spus generalul Iulian Vlad.



Un alt subiect abordat a fost legat de Masonerie.

"Când am luat eu conducerea Securității, existau mai multe zone neglijate. Eu am dat ordinul să fie reluată supravegherea Masoneriei. Cel mai mare dușman al meu a fost timpul. Nu am avut timp să repun Securitatea pe baze profesionale, să aduc oameni profesioniști", a mai precizat Iulian Vlad.