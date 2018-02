Generalul Dumitru Iliescu: Raportul lui Tudorel Toader... şi Klaus Iohannis la poarta nouă!!!

Generalul Dumitru Iliescu a comentat, pe pagina sa de Facebook, scandalul din justiţie din România.

Iată postea lui Dumitru Iliescu:

"Nu cred că este necesar să va mai spun eu că domnul Tudorel Toader este un profesionist de excepție, greu de găsit, mai ales în instituțiile de stat, un profesionist apreciat și stimat și în exterior. Mai mult: este un ministru care știe și face ceea ce trebuie, împletind armonios pregătirea sa teoretică cu experiența și echilibrul care-l caracterizează în tot ceea ce întreprinde. Am urmărit cu multă atenție Raportul prin care a analizat activitatea șefei DNA, prezentat în fața reprezentanților mass-media, și am rămas impresionat de claritatea și profunzimea acestuia. Concluziile Raportului, fundamentate pe prevederile legale, pe aspectele grave semnalate în activitatea conducerii instituției, deciziile și concluziile Curțîi Constituționale a României și ale instanțelor de judecată, surprind într-un mod bine documentat și argumentat înscrierea faptelor șefei DNA în zona activității infracționale, a segmentului alterat al luptei împotriva corupției, a activării într-un grup infracțional bine organizat. La asemenea aspecte foarte grave, atitudinea oricărui om de bună-credință este una de dezaprobare, de condamnare a celor care au creat o atare situație. Spre surprinderea mea, și nu numai, atitudinea șefului statului a fost una total necorespunzătoare. Sunt o persoană care l-a respectat și îl respectă pe Președinte, dar acum a întrecut orice măsură! Probabil, de această dată, pe domnul Iohannis l-a lovit "surda" sau "necuratul" cu ghioaga peste urechi, și concomitent și orbul găinilor! Mai mult, vine și ne spune că pentru el “raportul este neclar”, dar nu ne spune ce raport a citit, pentru că pe cel al domnului Tudorel Toader nu a avut posibilitatea să-l lectureze având în vedere că tot el, președintele, a spus că “nu i-a fost trimis încă”! Atunci de ce această antepronunțare? Cum își permite o persoană, neiniţiată în această chestiune, să facă asemenea afirmații despre un raport întocmit de o somitate în domeniu? De când între atribuțiile constituționale ale Președintelui României intră și cele de evaluare a șefilor parchetelor și a rapoartelor ministrului justiției? Eu știu că nu are asemenea atribuții. Atunci de ce o face încălcând Constituția și prevederile legale aplicabile domeniului respectiv? Îmi imaginez că se uită la raportul întocmit de domnul Toader ca "ăla" la poartă nouă și de aceea îl vede neclar. Dar nu înțeleg: dacă îi depășește capacitatea de a-l analiză și a-l înțelege (deși îl înțeleg până și cei care au și numai mintea cocoșului), de ce nu apelează la profesioniști care să-i explice, până pricepe, ce este scris în acest document? Așa să stea oare lucrurile, sau domnul Iohanis se preface că nu înțelege pentru a-i proteja pe cei din statul paralel, pe care Președintele l-a preluat, îl conduce și îl folosește în interes personal! Înclin să cred a doua variantă. Domnul Iohannis își promovează și apără interesele sale și ale celor din exterior, ale căror porunci le îndeplinește, interese care sunt în marea lor majoritate contrare celor ale poporului român...

Am ieșit cu această postare pentru a mă alătura celor care îl sprijină pe domnul Tudorel Toader în demersul său, și nu numai. Sper că în acest mod să-l sensibilizez și pe domnul Dragnea să ni se alăture...."