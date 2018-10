Gelu Diaconu:"Se apropie funia de par, Livache!"

Gelu Diaconu, fost șef al ANAF, susține, referitor la dezvăluirile lui Cozmin Gușă privindu-l pe Liviu Dragnea, că este vorba despre "un caz școală de operațiuni simulate menite a transfera active de zeci de milioane de lei in averea familiei Dragnea".

Acuzațiile aduse de Cozmin Gușă vizează o posibilă evaziune fiscală de aproximativ 150 de milioane de EURO, realizată prin intermediul fiului liderului PSD, Valentin Dragnea.

"Dupa vestea proasta a declararii ca fiind neconstitutionale aproape în totalitate a modificarilor aduse Codului de procedura penala, care i-ar fi scapat de puscarie pe Dragnea si pe cozile lui de topor, o noua grenada ii explodeaza in fata Infractorului National: dosarul preluarii combinatului de ingrasare a porcilor ROMCIP S.A. de catre fiul sau.

Am analizat cu atentie o parte din documentele scoase la iveala de Realitatea TV si va asigur ca ne aflam in situatia unui caz scoala de OPERAȚIUNI ECONOMICE SIMULATE menite a transfera active de zeci de milioane de lei in averea familiei Dragnea.