Gelu Diaconu intervine în scandalul de la DNA: "Nevoia de Kovesi devine justificată"

Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine în scandalul de la DNA și atrage atenția, într-o postare pe Facebook, că în România au fost și, probabil, încă mai sunt procurori care fabrică probe în dosare penale făcute la comandă.

Diaconu, preluat de stiripesurse.ro, susține că țara noastră traversează o perioadă în care are loc „o încleștare de proporții nemaîntâlnite între o gașcă de baroni politici susținuți de o putere mediatică intoxicatoare și o mână de justițiabili care se cred deținătorii adevărului”. Totodată, fostul șef ANAF consideră că este nevoie de o reformă în justiție.

„Asistam cu totii la o inclestare de proportii nemaintalnite in istoria Romaniei intre o gasca de baroni politici sustinuti de o putere mediatica intoxicatoare si o mana de justitiabili care se cred detinatorii adevarului in toate domeniile activitatii economico-sociale. In tot acest timp, de vreo 3-4 ani incoace Romania bate pasul pe loc.

Uitati-va in jurul dvs. si veti observa cu usurinta ca nimeni nu se mai asociaza unui proiect comun de tara/oras/comunitate, lucrarile de infrastructura urbana sau rutiera sunt blocate complet, reforma institutiilor publice ramane o himera, criza demografica este la apogeu iar populatia tanara da bir cu fugitii spre alte zari in cautarea unei societati normale in care sa-si duca existenta pe masura efortului depus si al capacitatii profesionale individuale.

Nemaiavand nici o miza publica si cunoscand nemijlocit cum functionaza “sistemul” (aici ii includ si pe neprihanitii politicieni), sunt in masura sa va aduc la cunostinta, cu toata responsabilitatea, urmatoarele:

1. Da, in Romania de astazi, au fost si probabil mai sunt procurori care fabrica/rastalmacesc/dosesc probe in dosare penale facute la comanda sau pentru satisfacerea orgoliului lor gonflat. Cand nu ai o raspundere nemijlocita individuala iti permiti orice abuz: distrugi oameni, familii, cariere, inventezi sau umfli prejudicii pe veci nerecuperabile de catre statul roman. Esti un mic Dumnezeu. Esti intangibil si inamovibil iar statul te plateste oricum regeste pana la moarte! Va veni curand vremea cand voi putea arata in toata splendoarea sa cum au fabricat implicarea mea in dosarul “Partida Romilor” procurorul Tulus impreuna cu “specialistul” DNA;

2. Da, in pofida catorva rateuri, justitia functioneaza gratie unor oameni dedicati profesiei care reusesc sa corecteze abuzurile procurorilor-dumnezei pronuntand achitari, restituiri de dosare pentru refacerea cercetarii sau repararea unor daune produse victimelor;

3. In tot acest context, ideea clamata public, chiar de la nivelul cel mai inalt al statului roman si reiterata cu orice prilej de sefa DNA precum ca NU AR TREBUI LUATE IN CONSIDERARE opiniile, interventiile publice sau demersurile de a-si reface statutul social ale suspectilor/inculpatilor/ penalilor, etc., chiar si dupa efectuarea unei pedepse, este pur si simplu FASCISTA. Adica “salvam” statul/poporul/oamenii cinstiti prin deposedarea de drepturi/excluderea altora!!!

O reforma care sa corecteze excesele de zel in justitie este mai necesara ca oricand. Din pacate, atata timp cat avangarda acestei reforme au confiscat-o indivizi de teapa lui Dragnea si gasca lui precum si trompetele anteniste, nevoia de Kovesi devine justificata.”, scrie Diaconu, pe Facebook.