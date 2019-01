PSD pregătește mega-ministerul de Finanțe! ANAF, aproape de desființare!

"PSD aplica lovitura decisiva si desfiinteaza de facto ANAF! MFP va prelua administrarea marilor contribuabili precum si directiile regionale de administrare fiscala!Într-un proiect de OG care mi-a parvenit saptamana trecuta, gasca diletantilor de la MFP desavarseste opera de descompunere a structurilor ANAF. Dupa ce au preluat activitatea de informatizare de la ANAF și nu au facut decat sa distruga proiectul cu Banca Mondiala de aceasta data prevazusera sa preia si activitatea de solutionare a contestatiilor.



Dar, astazi, sunt atentionat ca au introdus pe sest un articol la finalul ordonantei prin care MFP va prelua administrarea marilor contribuabili, precum si directiile regionale de administrare fiscala.



Pesemene ca ANAF va ramane cu administratiile judetene!!!



Dementa e totala în capul acestor infractori care nu se multumesc sa se imbogateasca din banul public! Vor sa vulnerabilizeze ce a mai ramas din Statul Roman! Sa distruga orice parghie prin care statul de drept le poate incurca activitatile infractionale!



Asadar, iata situatia la zi in principalele institutii care gestioneaza banul public: MFP-ANAF:



- politica fiscal-bugetara la un loc cu administrarea fiscala

- ministerul încheie acte administrativ fiscale

- el solutioneaza si contestatiile

- asigura informatizarea dar nu si procedurile/asistenta contribuabili

- patrimoniul se disipeaza brownian, etc., etc.,



Pe scurt...o nebunie! O struto-camila din capetele înfierbantate ale “finantistilor” psd-isti!



Cer public tuturor oamenilor întregi la minte, cu responsabilitati în statul roman, sa intervina energic pentru a stopa aprobarea acestei ordonante.



P.S. Aceasta OG contine o multitudine de alte masuri de politica fiscal-bugetara care va va arata adevarata dimensiune a dezastrului finantelor publice.



Azi v-am semnalat doar faptul cel mai grav!"