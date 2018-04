Geanina a rupt tăcerea după eliminarea de la Exatlon

Geanina a rezistat câteva săptămâni în competiția Exatlon, însă din păcate a fost eliminată.

Publicul a fost cel care a luat decizia eliminării, însă Geanina a ținut să spună câteva cuvinte înainte să plece din Republica Dominicană.

"Am avut norocul sa intru intr-o echipa plina de oameni foarte misto, ca sa zic asa. De la fiecare am invatat ceva si chiar ma bucur. Aveam o impresie acasa, despre anumiti oameni, dar mi-am schimbat-o cu totul, si le-am spus asta. Ma simt bine in acest grup. E o competitie in care te regasesti, te retedescoperi ca om si competitia asta m-a ajutat ca atunci cand voi ajunge acasa sa apreciez mai mult lucrurile pe care le am acasa acum.", a spus Geanina, potrivit kanald.ro.