Gary Oldman, cel mai bun actor la Oscaruri. Transformarea uluitoare în Winston Churchill

Gary Oldman a fost desemnat Cel mai bun actor, la Oscaruri, pentru rolul lui Winston Churchill din "The Darkest Hour". Iată procesul transformării în personajul interpretat în "Darkest Our",

Gary Oldman. Echipa de make-up artiști a dezvăluit că actorul a petrecut 200 de ore pe scaunul de make-up, de-a lungul celor 48 de zile consecutive de filmare, pentru a-l portretiza cât mai bine cu putință pe Winston Churchill.

Gary Oldman. A fost nevoie de 13 teste de make-up pentru ca cel final să-l reprezinte cu adevărat pe Winston Churchill.

Gary Oldman's transformation into Winston Churchill took 13 makeup tests, 48 consecutive shooting days, 200 hours in the makeup chair, and one incredible Oscar-nominated Hair & Makeup team. #DarkestHour pic.twitter.com/CIf6bgQYeH

OSCAR 2018. Premiile OSCAR 2018. Filme OSCAR 2018. Nominalizări OSCAR 2018. Câştigători OSCAR 2018. Filmul "The Shape of water" a fost marele câştigător al ediţiei Oscarilor 2018. Regizorul mexican Guillermo del Toro, care a regizat "The Shape of water" a primit premiul şi pentru regie. Gala de la Los Angeles a avut loc noaptea trecută.

Oscar 2018. Cel mai bun film a fost desemnat "The Shape of Water", de Guillermo del Toro. „The Shape of Water" a condus topul nominalizărilor la Oscarurilor 2018 cu 13 menţiuni, inclusiv la cele mai importante categorii - Cel mai bun film, Cel mai bun regizor şi Cea mai bună actriţă.

Oscar 2018. The Shape of Water" a fost principalul laureat al celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film, cu 4 statuete câştigate. Pe locul doi s-a aflat "Dunkirk", cu trei Oscaruri în palmares, în timp ce alte patru filme au plecat cu câte două statuete.

Oscar 2018. Cel mai bun actor într-un rol principal: Gary Oldman. Oldman a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru partitura din "Darkest Hour", la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Timothée Chalamet, "Call Me by Your Name", Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread", Daniel Kaluuya, "Get Out", şi Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq", au fost ceilalţi nominalizaţi la premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal masculin.