Ganț, minoritatea germană:"Dragnea să-și ceară scuze sau să-și dea demisia"

Ovidiu Ganţ, reprezentatul FDGR în România, a cerut, în plenul de luni al Camerei Deputaţilor, ca Liviu Dragnea să vină la tribună şi să îşi ceară scuze faţă de minoritatea germană, iar în caz contrar să îşi dea demisia de la şefia Camerei.

„Sunt reprezentatul minorităţii germane în Parlament, membru în FDGR. În ultima perioadă, organizaţia noastră a fost calomniată de către diverşi reprezentanţi ai PSD. Astăzi s-a atins însă culmea prin prestaţia preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Resimt cu maxim dezgust afirmaţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor referitoare la prezumtive retrocedări către FDGR şi îi cer să vină la tribuna Parlamentului să dovedească ce a debitat. Aceste afirmaţii au fost infirmate inclusiv de Guvernul PSD prin Comisia naţională privind retrocedările către Curte şi comunităţi etnice. În consecinţă, dacă mai are o urmă de onoare, vine aici şi îşi cere scuze faţă de minoritatea germană şi Formul Democrat al Germanilor din România sau demisionează”, a declarat reprezentantul FDGR, Ovidiu Victor Glont, în plenul de luni Camerei Deputaţilor.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a venit luni, la şedinţa CEx PSD, cu două valize, după anunţul Rise Project că are date din Tel Drum găsite într-o valiză care nu au ajuns la DNA şi care îl vizează pe Klaus Iohannis.

"Am întârziat puţin pentru că am primit două valize. Prima valiză este cu gogoşi de la Rise Project. Sunt aici proaspete. Le mâncăm aici. A doua valiză, după cum probabil ştiţi eu sunt din Teleorman şi ca orice localnic din Teleorman am găsit în fundul curţii o valiză cu documente care nu au ajuns încă la DNA şi hai să vedem ce e aici. Ia uite, dosarul 01 achiziţia dosarului Raiffeisen. Retrocedări către forumul german a grupului etnic german. O3 promovarea procurorilor care i-au închis dosarelor. 04 declaraţii despre banii încasaţi din chirii. 05 închirierea căminului de bătrână de la forumul german. 06 presiuni asupra unui judecator de la Curtea. Şi mai avem nişte stickuri", a declarat Liviu Dragnea, la intrare.