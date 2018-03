Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus în România, în magazine din 16 martie 2018

Samsung Galaxy S9 și Galaxy S9 Plus au fost anunțate în Barcelona pe 25 februarie. Noile dispozitive sunt mai scumpe decât modelele de anul trecut, dar au și o cameră foto mult mai bună. Samsung Galaxy S9 e deja listat la precomandă de Orange, Vodafone și eMAG.

Samsung Galaxy S9 și Galaxy S9 plus sunt disponibile în magazinele operatorului și ale partenerilor din 16 martie. Galaxy S9 la liber va fi la un preț de 3.899 de lei, iar Galaxy S9 Plus va costa 4.399 de lei.

Samsung Galaxy S9 și Galaxy S9 plus. Specificații Samsung Galaxy S9: sunt două versiuni, cu ecran de 5,8 inci și 6,2 inci. Au același procesor cu opt nuclee, Qualcomm sau Exynos, folosesc camere de 12 megapixeli, iar ecranul este S-AMOLED. Diferența e că Galaxy S9 Plus are 6GB de memorie RAM (pe când Galaxy S9 are doar 4GB) și Galaxy S9 Plus are cameră duală. Ambele au 64 sau 256GB spațiu de stocare și suportă card microSD de până la 400GB.

Samsung Galaxy S9 și Galaxy S9 plus. Noile telefoane Samsung Galaxy S9 și S9+ introduc o cameră Samsung avansată, care integrează o nouă lentilă cu diafragmă duală, care garantează o cameră Low Light inovatoare, funcții video Super Slow-mo și AR Emoji personalizate.

Samsung Galaxy S9 și Galaxy S9 plus. De asemenea, Galaxy S9 și S9+ oferă o experiență de divertisment îmbunătățită, cu ajutorul difuzoarelor stereo produse de AKG, al sistemului de sunet surround Dolby Atmos, precum și datorită ecranului edge-to-edge Infinity Display – o caracteristică esențială în design-ul smartphone-urilor Samsung. În plus, Galaxy S9 și S9+ vor oferi noua aplicație SmartThings, care integrează serviciile existente Samsung IoT într-o singură experiență inteligentă.