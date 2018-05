Gafele Vioricăi Dăncilă. Cum le interpretează consultanţii în comunicare politică

Gafele Vioricăi Dăncilă sunt greu de explicat, atât pentru cetăţenii de rând, cât şi pentru specialişti în comunicare politică.

Astfel, Oana Marinescu şi Vlad Tăuşance, oameni specializaţi in comunicare şi în strategii de comunicare, au încercat să ofere o justificare pentru greşelile flagrante ale premierului, într-un material realizat de ziare.com.

Oana Marinescu, consultant comunicare strategica:

As vrea sa pot da un raspuns simplu si direct, despre care sa pot fi sigura ca reprezinta adevarul, dar nu am toate informatiile de care as avea nevoie. Faptul ca nu reusim sa ne explicam anumite lucruri le face mai greu de dus. Dincolo de ironiile si de glumele pe care le-a generat aceasta noua gafa - nici nu as putea spune a cata este, din pacate - semnalul pe care il da constant doamna prim-ministru Viorica Dancila este ca nu are ce cauta in acea functie, din perspectiva noastra ca cetateni.

De fiecare data cand are o aparitie publica sau citeste ceva, ea face o greseala. Fiecare greseala are propria ei semnificatie. Linia comuna este inadecvarea domniei sale la demnitatea pe care o ocupa. Este o inadecvare care vine din capacitati mult prea mici la nivel intelectual si profesional pentru a-i permite sa-si indeplineasca atributiile.



Din perspectiva istoriei recente, a tumultoasei perioade ce a urmat alegerilor din 2016, scaparea doamnei Dancila de pe 24 mai poate fi usor interpretata ca un act ratat din psihanaliza. Adica atunci cand omului ii scapa pe gura ceva ce nu voia sa spuna, la suprafata pare o gafa, dar este de fapt adevarul profund.



De cand PSD a preluat puterea in 2016, suntem in fata unui asalt al acestui partid asupra institutiilor statului de drept si asupra democratiei romanesti. Daca pana acum nu au pus in practica tot scenariul dorit de dl. Liviu Dragnea, este pentru ca avem inca o societate civila activa, care reactioneaza, se implica, rezista, lupta, critica. Adica face exact ceea ce trebuie ea sa faca intr-o democratie".

Vlad Tausance, specialist in comunicarea online:



"Cand pui obedienta inaintea competentei, ajungi inevitabil sa promovezi mediocri. Doamna Dancila ar fi stralucit ca gestionara sau casier. Functia o depaseste, asa cum o intimideaza si limba romana din afara fondului principal de cuvinte".



Vorbitul in public, sigur, nu e simplu, iti trebuie exercitiu, dar doamna Dancila vine dupa cativa ani la Bruxelles, ca parlamentar european. De aici o alta intrebare - sunt acestea greseli de limbaj sau de inadecvare la functie?

Mai multe pe ziare.com