Gafă uriaşă: biserică veche de 250 de ani, din centrul Capitalei, distrusă de un Dorel

O biserică veche de un sfert de mileniu, considerată monument istoric, a fost "aranjată" de un Dorel tocmit de preot să facă o lucrare.

"Victima" muncitorului priceput este Biserica Batiştei, unde preotul a chemat un specialist în centrale termice, pentru a monta un dispozitiv menit să ofere confort enoriaşilor. Dacă meseriaşul a fost sau nu supravegheat pe durata invervenţiei, doar preotul ştie... Cert este că rezultatul i-a îngrozit pe cei care au trecut, recent, pragul bisericii, fiindcă ţevile groase au fost trase direct prin feţele unor sfinţi pictaţi pe pereţi.

"Când a avut românul respect pentru propria istorie, pentru trecutul său? Alte țări își conservă cât de bine pot edificiile și construcțiile vechi cu valoare arhitecturală, își promovează propriul stil arhitectural, etc, iar noi am fi în stare să punem la pământ o construcție de 200 de ani pentru a construi una nouă din beton și sticlă pentru că-i mai nouă, deci mai bună... Logica românească!", a spus, cu năduf, un bucureştean care a văzut imaginea sinistră, conform spynews.ro.



Conform site-ului crestinortodox.ro, biserica mutilată de un Dorel are peste 250 de ani. "In anul 1763, vataful de macelari Manciu, impreuna cu familia sa si alti locuitori din zona, a inlocuit constructia din lemn cu actuala cladire din zid, dupa cum reiese din pisania cioplita in piatra, asezata si astazi deasupra usii de intrare. Biserica a fost finalizata in ziua de 14 octombrie 1763, precum citim in pisanie. (...) Biserica a fost reparata in anul 1860, dupa incendiul din anul 1847, cand o mare parte din oras a avut de suferit, in ziua de Inviere. Cele mai importante modificari au fost savarsite intre anii 1860-1883, cand fatadele bisericii au fost lucrate in stilul neoclasic, pridvorul a fost inchis cu zid, iar turlele au fost refacute. (...) In anul 1938, cu ocazia lucrarilor de restaurare, au fost regasite importante elemente arhitectonice originale, care fusesera acoperite cu straturi groase de tencuiala, ori cu adaosuri de zidarie. Cu acel prilej, ambele turle, care erau din lemn, au fost rezidite pe bazele lor originale, iar pridvorului i-au fost reconstituite golurile si arcadele. (...) Peretii interiori sunt aproape integral acoperiti cu fresce. Pictura originala, din anul 1763, lucrata de un pictor necunoscut, a fost acoperita cu alta in ulei, in anul 1883, curatata, in anul 1940, de pictorul Ioan Mihail. In anul 1996, lucrarile de reparatie si consolidare au fost reluate, fiind terminate in anul 1999".