Gafă monumentală a ministrului Culturii! Breaz crede că Cimitirul Vesel e în Patrimoniul UNESCO

Ministrul Culturii - Daniel Breaz s-a lăudat pe Facebook că a participat la o "întâlnire de lucru" în Maramureș, ocazie cu care a vizitat Cimitirul Vesel din Sapanta, care "face parte, în prezent, din obiectivele de patrimoniu mondial UNESCO", fapt care nu este real.

Ministrul Culturii - Daniel Breaz a luat parte la Zilele Patrimoniului în județul Maramureș.

"Am participat astazi, 14 septembrie, in calitate de ministru al Culturii si Identitatii Nationale, la o intalnire de lucru cu reprezentanti ai sectorului cultural din judetul Maramures.

In cadrul deplasarii, am efectuat vizite la institutii de cultura, monumente istorice, dar si la 'Cimitirul Vesel' de la Sapanta, pe care il consider a fi un monument de arta populara de o valoare incomensurabila, lucru certificat si de faptul ca acesta face parte, in prezent, din obiectivele de patrimoniu mondial UNESCO", s-a laudat ministrul Culturii pe Facebook.

Daniel Breaz a fost ironizat de fostul ministru al Culturii - Gigel Știrbu, care a trimis un comunicat de presă cu titlul: Habarnistul Breaz loveste din nou".



"Am aflat cu stupoare, in acest sfarsit de saptamana, ca ministrul Culturii, dl. Breaz, nu are habar nici macar despre care sunt obiectivele incluse in lista patrimoniului mondial UNESCO din Romania. Ce-i drept, sunt si multe: sase situri culturale si doua situri naturale, iar in Patrimoniul Cultural Imaterial se mai numara sapte elemente, obiceiuri si manifestari ale traditiei romanesti", a comentat ironic deputatul liberal.







Gigel Stirbu, actualmente presedintele Comisiei pentru Cultură în Parlament, îl informează pe ministrul Breaz ca Cimitirul Vesel din Sapanta "NU face parte din lista partrimoniului mondial UNESCO din Romania".



"E chiar asa greu, domnule ministru, sa retineti sase situri culturale si doua situri naturale pe care Patrimoniul mondial UNESCO din Romania le include in prezent in lista sa?! Dupa ce ca Romania are o lista atat de restransa a obiectivelor inscrise in patrimonial mondial UNESCO, dvs. nu puteti nici macar atata lucru sa stiti?



Domnule Breaz, dati dovada de incultura si ignoranta si este impardonabil, in calitatea dvs. de ministru al Culturii, sa publicati infomatii false pe una dintre cele mai populare retele de socializare din lume", transmite deputatul PNL.