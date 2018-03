Gafă de proporţii, în direct la TV, în momentul în care anunţau moartea lui Stephen Hawking

Gazdele unei emisiuni televizate au trecut, miercuri, prin momente extrem de tensionante, în direct, în momentul în care făceau anunţul morţii astrofizicianului Stephen Hawking.

În loc să audă muzică tristă sau vocea fizicianului, în timp ce la televizor rula ştirea despre moartea lui Stephen Hawking, telespectatorii au auzit melodia "All About That Bass", a lui Meghan Trainor.



Imediat ce şi-au dat seama de eroarea comisă de echipa de producţie, gazdele emisiunii au îngheţat, preţ de câteva secunde.



Aşa cum era de aşteptat, reţelele de socializare au fost invadate imediat de mesaje care criticau "scăparea" producătorilor.



"Să ţinem un moment de reculegere pentru cel care a băgat pe post prostia asta de cântec", a scris un internaut.



Un altul a completat: "Dumnezeule! Aşa ceva nu se face!"