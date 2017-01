GAFA Copy & Paste: cum s-au făcut de râs două tabloide americane, în ziua învestirii lui Trump

Două tabloide new-yorkeze au apărut cu titluri, poze și texte aproape identice, în ziua învestirii preşedintelui american Donald Trump.

Edițiile de vineri ale New York Post și New York Daily au avut aceeași copertă, cu același titlu, “Don of a new day”. Până și pozele sunt la fel, diferența constând că una a fost făcută la câteva secunde de cealaltă.



Cele două publicații sunt populare grație titlurilor provocatoare și chiar controversate.

sursa